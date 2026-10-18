Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serikspor'u 4-1 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Serikspor'u 4-1 mağlup etti. Görkem Bitin 15 ve 65. dakikalarda, Yusuf İnci 76. dakikada, Ömer Kusan 90. dakikada ağları havalandırdı; Serikspor'un tek golü Kadir Arı'dan 53. dakikada geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında İstiklalspor sahasında Serikspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Merkez Spor Kompleksi

Hakemler: Batuhan Bayar, Servet Bozkurt, Yunus Yıldız

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Alpay Çelebi, Taner Gümüş (Ömer Kusan dk. 75), Yasin Abdioğlu, Bünyamin Yürür (Yusuf İnci dk. 61), Sefa Narin (Berkan Fırat dk. 85), Muhammet İmre, Talha Yükünüş, Enes Yılmaz (Oğuzhan Yılmaz dk. 85), Görkem Bitin (Mert Miraç Altıntaş dk. 75)

Serikspor: Metin Uçar, Muhammet Fatih Yıldırım, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz, Musa Caner Aktaş, Sadık Çiftpınar, Sertan Yıldız, Kadir Arı, Harun Alpsoy (Emre Can Atila dk. 46), Abdullah Balıkuv, Kasım Alperen Köşker (Enes Örgütce dk. 70)

Goller: Görkem Bitin (dk. 15 ve 65), Yusuf İnci (dk. 76), Ömer Kusan (dk. 90) (Kahramanmaraş İstiklalspor), Kadir Arı (dk. 53) (Serikspor)

Sarı kartlar: Harun Alpsoy, Metin Uçar (Serikspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

Arkadaşını öldürdü, yaraladıklarını görmeye hastaneye gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden sürüklenen çöpler limanda birikti

Limana gelenler bu mide bulandırıcı manzarayla karşılaştı
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Görenler hayran kalıyor: Arizona değil Türkiye
Litvanya’da İHA alarmı! NATO uçakları havalandı, halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

NATO ülkesinde İHA alarmı! Cumhurbaşkanından korkutan açıklama
Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar

Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Görüntü Fransa'dan! Rolex ve Louis Vuitton mağazaları yağmalandı

Rolex ve Louis Vuitton mağazaları yağmalandı
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi

İdam edildiler! Suçlama İslam dünyasını ayağa kaldıracak cinsten
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden F.A. öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Binlerce kişinin katıldığı konserde fenalaşan 3 kişiden biri öldü