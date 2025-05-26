Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü

Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
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Pazar akşamı şampiyon olarak 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Kahramanmaraş İstiklal Spor, TFF 3. Lig Şampiyonluk Kupası'nı depremde kaybettikleri futbolcu arkadaşlarının mezarına götürdü.

TFF 3. Lig yükselme play-off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Antalya Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Kahramanmaraş İstiklalspor, 3-1 kazandı ve 2. Lig'e yükseldi.

DEPREMDE TESİSLERİ YIKILMIŞ, 5 OYUNCUSU VEFAT ETMİŞTİ

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketinde tesisleri yıkılıp 5 futbolcusunu kaybeden İstiklalspor, zorlu günleri atlatarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

KUPAYI ARKADAŞLARININ MEZARLARINA GÖTÜRDÜLER

Kahramanmaraş İstiklalspor kafilesi, şampiyonluk kupasını ilk olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden futbolcu arkadaşlarının mezarlarına götürdü. Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret eden kafile, kupayı depremde vefat eden arkadaşlarının kabirlerinin başına bıraktı. Oyuncular, bir yandan şampiyon olma gururunu yaşarken diğer yandan kaybettikleri kardeşlerinin özlemiyle duygusal anlar yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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