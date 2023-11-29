Kahramanmaraş İstiklal Spor Bölgesel Amatör Lig 2. Grubu Şampiyonu

Kahramanmaraş 2022-2023 Sezonunda mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 2. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Kahramanmaraş İstiklal Sporun şampiyonluk kupası Şairler Tepesi'nde düzenlenen programla teslim edildi.

2022 - 2023 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kahramanmaraş İstiklal Sporun şampiyonluk kupasının teslim töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "İstiklal Sporumuz çok büyük umutlarla başladığı sezonu namağlup bir şekilde lider sürdürüyordu. Çok büyük başarılar elde ettiler, bizlere çok büyük mutluluklar yaşattılar. Bu kupada; başarı, mücadele, hüzün, acı, birlik, beraberlik ve vefa var. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyor, depremde kaybettiğimiz sporcularımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "6 Şubat'tan itibaren çok büyük acılar yaşadık. Bu acıların üstesinden gelmek için hep birlikte gayret ettik. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor, bir nebze de olsa bu acılarımızı unutturdu. Kahramanmaraş'ın her alanda daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak bu süreçte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Spor adına çok yetenekli gençlere sahip olan bu şehir, önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası arenada çok büyük başarılar elde edecektir" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kaptanı Rasim Mutlu, "Bu benim kazandığım 5'inci kupa ama yeri çok ayrı. Farklı duygular içerisindeyim. 5 kardeşimizi depremde kaybettik. Takım olarak çok büyük bir birliktelik içerisindeydik. Yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtmaya çalıştık. Takım ve şehir olarak şampiyonluğa odaklanmıştık. Bu kupayı ebediyete göç eden bütün kardeşlerimiz ve bu şehir için kaldırıyoruz. İnşallah İstiklal Spor bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacak. Bunu hak eden bir şehir ve yönetim var" diye konuştu.

Uzun Yıllar Unutulmayacak Bir Şampiyonluk

TFF Malatya Bölge Sorumlusu Işılay Çalışkan, kupa teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca hiçbir zaman unutulmayacak bir şampiyonluk. Uzun yıllar boyunca anlatılagelecek bir mücadele. Kahramanmaraş benim için çok özel bir şehir. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün amatör spora vermiş olduğu destek yadsınamaz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı kupanın Kahramanmaraş İstiklal Spora ve şehre hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kupa teslim töreninde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden sporcuların adını tek tek sayarak Allah'tan rahmet dileyen Güngör, "Bugün hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Öncelikle yaşadığımız afette kaybettiğimiz sporcularımız; Abdulkadir Dişbudak, Saruhan Bolat, Burhanettin Sever, Hakan Doğan, Taner Kahriman, Ahmet Taş, Halil İbrahim Erdine, Ozan Dadlı, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Mehmet Eskisağılı, Hasan Sarıtürk, Ahmet Durman ve Eray Şimşek kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Güngör, "İstiklal Sporumuz çok büyük umutlarla başladığı sezonu namağlup bir şekilde lider sürdürüyordu. Çok büyük başarılar elde ettiler, bizlere çok büyük mutluluklar yaşattılar. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bu hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını teslim almak için buradayız. Bu kupada; başarı, mücadele, hüzün, acı, birlik, beraberlik ve vefa var. İnşallah İstiklal Sporumuz önümüzdeki sezon 3'üncü lig de mücadelesini sürdürecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine nakdi desteğini artırarak sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Güngör, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize sağladığımız desteklerle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Başarıyı ödüllendiren bir sistemle her yıl bütçe imkanlarımız ölçüsünde amatör spor kulüplerimizi destekliyoruz. 2021 - 2022 sezonunda 1 Milyon TL, 2022 - 2023 sezonunda ise 1,5 Milyon TL nakdi destekte bulunduk. 2023 - 2024 sezonu için amatör spor kulüplerimize 2 Milyon TL nakdi bütçe ayırdık" cümlelerini kaydetti.

Şehre kazandırılması planlanan yeni stadyum hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, "Deprem öncesi stadyum projemiz vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Gaziantep Yolu üzerine yeni bir stadyum kazandıracağız. Çok kapsamlı bir spor kompleksi olacak. 12 Şubat Stadyumunun bulunduğu alan ise; kültür, spor ve sosyal alan olarak değerlendirilecek. Hemşerilerimiz için cazibe alanı oluşturacağız" dedi. Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve takım kaptanı Rasim Mutlu'nun ellerinde yükseldi. - KAHRAMANMARAŞ