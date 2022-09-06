Kahramanmaraş haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya sert tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili aldığı karar ve organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle FIBA'ya sert tepki gösterdi.

Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın A Grubu'nda Belçika'yı 78-63 yendiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Belçika karşısında alınan galibiyetten dolayı milli takımı tebrik eden Türkoğlu, "Yaşanan o kadar kaostan sonra bugün verdikleri mücadele ve kazandıkları galibiyetten dolayı onları gönülden kutlamak istiyordum. Bu istek ve arzularının önümüzdeki maçlara da yansıyacağına inanıyorum. Böyle oynadıkça her geçen gün performansımız daha iyi olacaktır ve daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Genç bir takımız ama kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Kaliteli bir hocamız var. Her geçen gün daha iyiye gideceğimize inanıyorum." diye konuştu.

A Milli Takım'ın Belçika karşısında çok iyi oynadığını anlatan Türkoğlu, yarın İspanya ile yapılacak maçı da kazanarak grubu iyi bir yerde tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Türkoğlu, Gürcistan maçında 22 saniyelik süreyle ilgili yaşanan kural hatası hakkında A Milli Takım'ın yaptığı itirazın FIBA tarafından reddedilmesi konusundaki soru üzerine, "Süreç o kadar acı ve üzücü ki bunu bazen kelimelerle ifade etmemiz zor oluyor. Buraya gelirken birçok arkadaşımla karşılaştım, hepsi bu karar nedeniyle şaşkın olduklarını ve inanamadıklarını söylüyor. FIBA, gerek hakem hataları gerek organizasyon anlamında her geçen gün bir çöküş yaşıyor. Özellikle 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'daki olaylar, Almanya'daki olaylar, hakem hataları, organizasyon hataları... FIBA'nın her geçen gün güç kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FIBA nezdinde yapılan bu hatalar kabul edilemez"

Hidayet Türkoğlu, karşılaşmaların eksiksiz oynanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize 22 saniyenin maçın sonucuna etki etmeyeceğine yönelik verdikleri cevabı, bütün dünya şaşkınlıkla izlemiştir. Eski bir sporcu olarak, zamanında son saniyelerde maç kazandırmış bir insan olarak 22 saniyenin bu kadar kolay bir şekilde çalınmasına FIBA'nın göz yumması ve izin vermesi gerçekten kabul edilebilir değil. FIBA nezdinde yapılan bu hatalar kabul edilemez. Biz, gençlerimize 22 saniyenin çalınmasının hesabını veremiyoruz. Organizasyonların bu kadar kötü olması.... FIBA'nın bu tarz ülkelere, organizasyonları beceremeyen ülkelere hangi nedenle organizasyon verdiğini de sorgulamak gerekir. Bu süreç kabul edilebilir bir süreç değil. Bu utanç FIBA'nın utancı."

Türkoğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) başta olmak üzere uluslararası arenada haklarını arayacaklarını vurgulayarak, "Ekip olarak bütün süreçleri başlattık. Gerek CAS gerek uluslararası her platformda hakkımızı arayacağız. Sitelerine baktığımız zaman kendi kurallarını bile uygulamadıkları bir süreçten bahsediyoruz. Biz hukuki süreçleri sonuna karar zorlayıp, hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

"Üç maymunu oynamaları bizi şaşırtıyor"

Hidayet Türkoğlu, Gürcü oyuncuların soyunma odası koridorunda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a yönelik saldırısı ve ardından Gürcistan Basketbol Federasyonu ile oyuncularının bu konudaki açıklamaları hakkında soruyu, şöyle yanıtladı:

"Onlar kabul edilebilir şeyler değil. Federasyon olarak tüm oyuncularımızın güvenliğinden sorumluyuz. FIBA gibi bir üst makamın, bu tip organizasyonları böyle üçüncü dünya ülkelerine vermesini gerçekten sorgulamamız lazım. Sporcumuza, ekibimize yapılan saldırıdan sonra bir anda üç maymunu oynamaları bizi hem şaşırtıyor hem basketbol anlamında üzüyor. Buraya maça gelmeden önce gerek Gençlik ve Spor Bakanı'mız gerek Dışişleri Bakanı'mız ile görüşmelerimizi yaptık. Özellikle saha içinde, soyunma odası önündeki bütün isteklerimizi dile getirdik. Bu sürecin sorumlusu başta FIBA Avrupa, daha sonra FIBA ve Gürcistan Basketbol Federasyonu ile onların organizasyon komitesi. Kamuoyunun en iyi şekilde aydınlanması için girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda sonuç alırız. Bana göre bu süreç FIBA ve FIBA Avrupa'ya büyük bir darbe vurmuştur."