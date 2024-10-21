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Kahraman jokey, hayatını riske atarak yarış sırasında yere düşen atına yardım etti

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Avustralya'da bir at yarışı sırasında, şampiyon at Think About It aniden yere yığıldı. Jokey Jason Collett, atın başını tutup onu sakinleştirmeye çalıştı. Atın ciddi bir kalp sorunu olduğu anlaşıldı ve yarışlardan emekli edildi. Collett'in bu cesur ve sevgi dolu davranışı herkesin takdirini topladı. Bu olay, yarış dünyasında atlarla jokeyler arasındaki güçlü bağı gösterdi.

Avustralya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir at yarışı sırasında, Think About It adlı şampiyon at aniden yere yığıldı. Atın jokeyı Jason Collett hemen atından düştü, ama çabucak ayağa kalkıp atına yardım etmeye koştu.

At çok kötü durumdaydı. İç kanama geçiriyordu ve bacaklarını havada sallıyordu. Collett, diğer atlar yarışa devam ederken kendi atının başını tutup onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu davranışı çok tehlikeliydi ama Collett atını rahatlatmak için kendi güvenliğini hiçe saydı.

Herkes atın öleceğini düşünüyordu. Hatta atı gizlemek için bir perde bile getirdiler. Bu genelde kötü haber demektir. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu: At ayağa kalktı!

Veterinerler atı muayene ettiler ve ciddi bir kalp sorunu olduğunu gördüler. Bu yüzden at sahibi ve antrenörü, Think About It'i yarışlardan emekli etmeye karar verdiler.

Atın antrenörü Joseph Pride çok şaşkındı. "Böyle düşen atlar genelde bir daha kalkmaz. Bu bir mucize gibiydi," dedi.

Think About It çok başarılı bir attı. 19 yarışın 11'ini kazanmıştı. Hatta 2023'te çok önemli bir yarış olan Everest'i bile kazanmıştı. Kariyeri boyunca 12 milyon dolardan fazla para kazandı.

Jokey Collett'in bu cesur ve sevgi dolu davranışı herkesin takdirini topladı. İnsanlar, onun atına olan bağlılığını ve yardımseverliğini övdüler. Bu olay, yarış dünyasında atlarla jokeyler arasındaki güçlü bağı gösterdi.

Kahraman jokey, hayatını riske atarak yarış sırasında yere düşen atına yardım etti

Kahraman jokey, hayatını riske atarak yarış sırasında yere düşen atına yardım etti

Kahraman jokey, hayatını riske atarak yarış sırasında yere düşen atına yardım etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Avustralya 3-sayfa Yaşam Spor

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