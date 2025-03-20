Kadrodan çıkartıldılar! A Mİlli Takım'da maça dakikalar kala 2 sakatlık birden

A Milli Futbol Takımı'nda, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edeceği müsabaka öncesinde 2 sakatlık birden yaşandı.

MERT VE YUNUS MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Millî Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇININ İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır,, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Emre Mor.

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Kerkez, Schafer, Bolla, Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga, Szoboszlai.

Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Kata, Balogh, Szalai, Nego, Vecsei, Szabo, Gazdag, Osvath, Botka, Csoboth.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.