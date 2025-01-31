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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Kayserisporlu Stephane Bahoken'e 3 maç men cezası verdi. Olay sonrası Kayserispor, Bahoken'i kadro dışı bırakmıştı.

PFDK, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Stephane Bahoken'e maç ceza verdi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Kayserisporlu Stephane Bahoken'e 3 maç men cezası verdi. Kayserispor da yaşanan olay sonrası Bahoken'i kadro dışı bırakmıştı.

3 MAÇ CEZA ALDI

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu. Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.

Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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