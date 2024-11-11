Üye Girişi
Haberler

Kadir Sağlam, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Kadir Sağlam, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Kadir Sağlam, 86 delegenin oyunu alarak yeni başkan seçildi. Seçim sonrası yaptığı açıklamada, uluslararası standartlarda başarı için çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin başkanlık seçimini Kadir Sağlam kazandı.

TSSF'nin yeni başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçildiği 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'daki The Green Park Hotel'de bugün gerçekleştirildi. 2024 yılında federasyon başkan vekili olarak görev yapan Kadir Sağlam ile federasyonun eski başkanlarından Şahin Özen'in yarıştığı seçimde, Türkiye'nin birçok bölgesinden sualtı sporları camiasını temsilen gelen 113 delege oy kullandı. Oylamanın ardından yapılan sayım sonunda adaylardan Kadir Sağlam, 86 delegenin oyunu alarak TSSF'nin 4 yıllığına yeni dönem başkanı seçilirken, Şahin Özen ise 25 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. TSSF'nin yeni dönem başkanı Kadir Sağlam'ın yönetiminde görev alacak yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

TSSF'nin yeni başkanı seçilen Kadir Sağlam, delegelerin başkanlık görevini kendisine layık görmesinden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "23 yıldır farklı kademelerde aldığım görevlerle bu güzide spor camiasının bir parçasıyım. Bu seçimle bana emanet edilen hizmet makamı olan başkanlık makamının tüm sorumluluğu ve bilinciyle tüm delegelerimizin iradesini kararlılıkla temsil edeceğimin altını özellikle çiziyorum. Seçimde oy kullanan tüm delegelere gönülden teşekkür ediyorum. Biz, başarı ve üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük federasyonlarından biriyiz. Yeni dönemde yeni yönetim kurulu üyelerimiz ve kurullarımızla demokratif, şeffaf, katılımcı, disiplinli yönetim anlayışıyla her branşımızda uluslararası standartlara, uluslararası başarılarımıza yenilerini eklemeye odaklanacağız" dedi.

Kadir Sağlam, camianın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerden bazılarını şöyle açıkladı:

"Cankurtarma merkezlerimizin her açıdan uluslararası standartlarda faaliyet göstermesi için gereken desteği kesinlikle sunacağız. Cankurtaran Türkiye şampiyonluğu organizasyonlarını her yıl düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Amacımız, uluslararası şampiyonlar yetiştirmek.

Altyapısı CMAS standartlarında olacak şekilde çocuk dalışı projesini başlatacağız ve hayata geçireceğiz.

Yeni dönemde federasyonumuz çatısı altında artık teknik dalış yapılabilecek. Bunda son derece kararlıyız.

Engelli dalış merkezlerimize desteklerimizi arttıracağız.

Dalış merkezlerimizin sorunlarına daha etkili bir yaklaşım ve çözüm süreci için federasyonumuz ve bakanlığımız ile dalış merkezlerimiz arasında özel bir kurul oluşturacağız.

Su üstü ve sualtı doğasıyla dünyada fark oluşturacak dalış noktaları üzerindeki yasakların kaldırılarak buraların hizmete açılması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Spor kulüplerimizin ihtiyacı olan altyapı, teknik ve malzeme desteğini kesinlikle arttıracağız, birlikte ürettiğimiz çözümleri hayata geçireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Polis eşliğinde giderken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

Konserlerin maliyetini tek tek açıkladı! İşte 8 sanatçıya ödenen toplam para
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı? 11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.