Haberler

Hokey: Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası II'nde Slovakya ve İsveç ile karşılaşacak. Takım, ayrıca Finlandiya, İtalya, Portekiz ve Hırvatistan ile de önemli maçlar oynayacak.

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası II 2026'da Slovakya ve İsveç ile karşılaşacak.

Lousada kentinde 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Kadınlar Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası II organizasyonunda milli takım, yarın TSİ 13.00'de Slovakya, TSİ 19.00'da da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, organizasyonda 17 Ocak Cumartesi günü ise TSİ 14.15'te Finlandiya, TSİ 20.15'te de İtalya ile mücadele edecek.

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı, şampiyonada 18 Ocak Pazar günü TSİ 14.00'te ev sahibi Portekiz ile TSİ 17.45'te ise Hırvatistan ile maç yapacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mert Hakan'ın fotoğrafını çeken G.Saraylı isim ortalığı karıştırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler