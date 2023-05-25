Kadınlar Futbolunda Final Yine İzmir'de

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon bu sezon da İzmir'de belli olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K. ile Fenerbahçe arasında oynanacak Play-Off final maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşecek.

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon bu sezon da İzmir'de belli olacak. Ligde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K. ile Fenerbahçe arasında 2 Haziran Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Play-Off final maçına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak. Maçı kazanan taraf şampiyonluğa ulaşacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni formatında geçen sezon da final aynı statta oynanmıştı. Alsancak Stadı'nda 12 Haziran 2012'de oyanan final maçında ALG Spor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.