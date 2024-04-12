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Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague Yarı Finalinde ÇBK Mersin'i mağlup ederek finale yükseldi

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Kadınlar Euroleague Yarı Final maçında ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup eden Fenerbahçe adını finale yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Mersin Basketbol Spor Haberler

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