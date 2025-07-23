Kadınlar EuroLeague 2025-26 Kura Çekimi Gerçekleştirildi

KADINLAR Avrupa Ligi (EuroLeague) 2025-26 sezonunun normal sezon ve eleme turu kura çekimi tamamlandı. Temsilcilerimizden normal sezonda mücadele edecek Fenerbahçe Opet C Grubu'nda, Çimsa ÇBK Mersin ise D Grubu'nda mücadele edecek. Eleme turu oynayacak Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşacak.

Bu sezon turnuvaya, 11 farklı ülkeden toplam 21 kulüp başvurdu. 11 takım doğrudan normal sezona katılırken, 10 takım eleme turunda mücadele edecek.

Normal Sezon grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu

· ZVVZ USK Praha (Çekya)

· Spar Girona (İspanya)

· VBW Gdynia (Polonya)

· Eleme 5 Eşleşmesi galibi (Tango Bourges Basket - Kibirkstis Vilnius)

B Grubu

· Beretta Famila Schio (İtalya)

· Sopron Basket (Macaristan)

· Flammes Carolo Basket (Fransa)

· Eleme 3 Eşleşmesi galibi (Galatasaray Çağdaş Faktoring - ACS Sepsi-SIC)

C Grubu

· Fenerbahçe Opet

· Valencia Basket Club (İspanya)

· Olympiacos SFP (Yunanistan)

· Eleme 4 Eşleşmesi galibi (DVTK HUNTHERM - AZS UMCS Lublin)

D Grubu

· ÇİMSA ÇBK Mersin

· Basket Landes (Fransa)

· Eleme 1 Eşleşmesi galibi (Casademont Zaragoza - Zabiny Brno)

· Eleme 2 Eşleşmesi galibi (Umana Reyer Venezia - KKZ Crvena Zvezda)

Ayrıca, Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) 2025-26 sezonunun kura çekimi yapıldı. Türkiye'den Emlak Konut E Grubu'nda, Beşiktaş BOA ise J Grubu'nda yer aldı. Normal sezonda yer alacak takımlar 4'erli 12 gruba ayrıldı. Ayrıca kalan 5 boş kontenjan için eleme eşleşmeleri de belirlendi.