Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada son maçında Tayland'a yenilerek puan alamadı ve ikinci sıraya geriledi. Sıralama, Romanya-Hırvatistan maçının sonucuna bağlı.

Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, son maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyondaki beşinci ve son maçında Tayland ile karşılaşan milli takım, ikinci yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla puan alamadı ve ikinci sıraya geriledi.

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın şampiyonadaki sıralaması, organizasyonun son maçı olan ve bugün TSİ 21.30'da oynanacak Romanya- Hırvatistan karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
