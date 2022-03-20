Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Bellona Kayseri Basketbol takımı, Bursa deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol takımı, Bursa deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısını 34-42 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, salondan 64-89 galip ayrıldı.
Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ziya Özorhon xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Yarkın Keskin xx
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca x (3), İlemnur Akgengin x (7), Merve Arı x (7), Duygu Özen xx (7), Gonca Karataş x, İrem Sözen x (6), Saranda Dacı x (2), Ferda Yıldız x, Sudenur Bayrak x, Victoria Ayo xxx (13), Mae Doyle xxx (19), Tuğçe Turus x
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xx (8), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (3), Gökçe Doğan xx (8), Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx (9), Christia Williams xxx (15), Farhiya Abdi xx (11), Egle Sventoraite xxx (20), Gizem Tüzün xxx (12), Helin Boybeyi x (3)
Periyotlar: 1.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 34-42 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3.Periyot: 42-66 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ