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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları yarın 14 takımla başlıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları yarın İstanbul'da başlayacak. 2026-27 sezonu Sultanlar Ligi'nden 14 takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını birinci bitiren 3 takım çeyrek finale yükselecek.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup müsabakaları, yarın İstanbul'daki maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 2026-27 sezonu Sultanlar Ligi'nden 14 takım karşılaşacak.

İstanbul'daki 1. grupta Aras Kargo, Göztepe ve İlbank takımları yer alırken İzmir'deki 2. grupta Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker ve Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş, Bursa'daki 3. grupta ise Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Türk Hava Yolları mücadele edecek.

Gruplarının birincisi 3 takım çeyrek finale yükselecek. 2025-26 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi sıralamasında ilk 5'teki VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zerenspor ve Galatasaray Daikin, çeyrek final etabına doğrudan katılacak.

Kupa Voley'de maç programı şu şekilde:

13.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Nilüfer Bld. Eker-Beşiktaş (TVF Atatürk)

28 Eylül Pazartesi:

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

19.00 İlbank-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)

29 Eylül Salı:

16.00 Kuzeyboru-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Atatürk)

19.00 Göztepe-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
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