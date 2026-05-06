Kadınlar 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu

KADINLAR THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Yalıkavak Spor Kulübü, Odunpazarı Spor Kulübü, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen takımların antrenör ve oyuncuları yarı finale dair düşüncelerini paylaşırken yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yalıkavak Spor Kulübü ile Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü, Odunpazarı Spor Kulübü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yarı finalde eşleştiler.

YALIKAVAK SK, GÖZTEPE SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Kadınlar THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Yalıkavak SK ile Göztepe SK takımları Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştı.

Yalıkavak ilk yarısını 16-12 önde tamamladığı maçı 30-23 yenerek yarı finale yükseldi.

Maçın en değerli oyuncusu, Yalıkavak SK'den Gülcan Tügel olurken; Tügel'e ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Murat Çelik verdi.

Yalıkavak SK Başantrenörü Kıvanç Özcan, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok iyi bir müsabaka ortaya koymadık. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Oyuna iyi başladık ama sonrasında maalesef özellikle çok basit hata yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Yarı final için yetmeyebilir daha iyisini yapmak zorundayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarın daha farklı bir mücadele ortaya koymalıyız. Hedefimiz kupayı kazanmak. Ne kadar az hata yaparsak, oyunun içinde ne kadar kalırsak, bizim için o kadar önemli. Maç maç düşünüyoruz. İnşallah finale gider orada da mutlu sona ulaşırız."

Yalıkavak Spor Kulübü oyuncusu Gülcan Tügel ise yarı finale yükselmeleri hakkında, "Takımımızı tebrik ediyorum güzel bir galibiyetle başladık. Hedefimiz kupa. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

ODUNPAZARI SK, ORTAHİSAR BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Kadınlar THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Ortahisar Belediyesi SK ile Odunpazarı SK karşı karşıya geldi. Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 12-17, tamamı ise 37-39 Odunpazarı SK üstünlüğüyle sona erdi.

Eskişehir temsilcisi Odunpazarı SK bu sonuçla yarı finale yükselirken, maçın en değerli oyuncusu da Odunpazarı SK'den Diğdem Hoşgör oldu. Hoşgör'e maçın en değerli oyuncusu ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Başer tarafından verildi.

Odunpazarı SK Başantrenörü İsmail Sönmez, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hentbolda bu heyecan var. Sonuna kadar mücadele var, bırakmak yok. Bu sezon ligde Ortahisar Belediyesi'ni hiç yenememiştik. Bugün bunu, bir ilki başardık. Çok savaştık, çok mücadele ettik, devamı gelecek. Çabalarımız bunun için. Yarın da en iyi şekilde planlarımızı hazırlayacağız. Çok istiyoruz, çok emek verdik, o kupayı Eskişehir'e götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Odunpazarı SK oyuncusu Diğdem Hoşgör ise yarı finale yükselmelerini şu ifadelerle değerlendirdi: "Galibiyet için çok mutluyuz. Çok güzel başladık, ilk yarı çok iyiydik. İkinci yarı turnuvanın ilk maçı olmasının heyecanıyla ve biraz 'hemen bitirelim' düşüncesi strese soktu. Sonucunda galibiyetle ayrıldık, mutluyuz. Yarın da güzel bir sonuç elde edip final oynamak istiyoruz."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK, MC SİSTEM YURDUM GSK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Kadınlar THF 50'nci Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Üsküdar Belediyesi SK ile MC Sistem Yurdum GSK takımları karşılaştı. Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-11 üstünlükle tamamlayan Üsküdar Belediyesi SK, maçı da 37-31 kazandı. Üsküdar Belediyesi SK, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Üsküdar Belediyesi SK-MC Sistem Yurdum GSK maçının en değerli oyuncusu Üsküdar Belediyesi SK'den Selen Akalın oldu. Akalın'a maçın en değerli oyuncusu ödülünü Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş takdim etti.

Üsküdar Belediyesi SK Yardımcı Antrenörü Seyhan Kaloshi, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Maçın başında rakibimiz iyi başladı. Tabi ki onlara da saygı duyuyoruz ama maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna ağırlığımızı koyarak güzel bir şekilde bugün maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Her takım gibi biz de kupa için oynuyoruz. Yarı final maçında da zorlu bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz ve inşallah finalde kupayı alacağız" dedi.

Üsküdar Belediyesi SK kalecisi Selen Akalın ise şunları söyledi:

"Finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Bugün tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir oyun sergiledik. Maçı kazandık, mutluyum. Yarın yarı finalde Yalıkavak ile oynayacağız. Bildiğimiz bir rakip. Play-Off'ta karşılaştık. İnşallah yarın gülen taraf biz olur ve finale çıkarız."

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK, YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK'YI MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Kadınlar THF 50'nci Yıl Federasyonu Kupası çeyrek finalinde Bursa Büyükşehir Belediyesi SK ile Yenimahalle Belediyesi SK karşı karşıya geldi. Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 18-16, tamamı ise 33-26 Bursa ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi SK bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi SK-Yenimahalle Belediyesi SK maçının en değerli oyuncusu Bursa temsilcisinden Beyzanur Türkyılmaz oldu. Türkyılmaz'a maçın en değerli oyuncusu ödülü Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir tarafından verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi SK Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Öncelikle sporcularımı kutlamak istiyorum. Çeyrek finalde maçında galip gelerek yarı finale yükseldik bundan dolayı mutluyuz. İnşallah yarı final maçını da kazanıp adımızı da finale yazdırmak istiyoruz. Yarınki maçımız daha zor olacak. Sakatlığı ve sıkıntısı olan oyuncularımız var. Bugün rotasyonla kendilerini dinlendirme şansımız oldu. Yarı final ve final maçları sert olacak. Kazasız, belasız, sakatlıksız yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz" sözlerini sarf etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi SK oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz ise, "Öncelikle bugünkü maçı kazandığımız için çok mutluyum. Yarınki maça odaklanacağız. Hedefimiz kupa. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı