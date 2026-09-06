Milli Sutopu Takımı Dünya Şampiyonası'nda 6. Oldu
- Hırvatistan: 3 - Türkiye: 1 Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı
A Milli Kadın Sutopu Takımı, 4'erli Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 3-1 yenilerek 6. oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 3 saha oyuncusu, 1 kaleci, 15x12 metrelik saha ve 20 saniyelik hücum süresiyle ilk kez düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaştı.
Rakibine 3-1 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı.
Kaynak: AA