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Milli Sutopu Takımı Dünya Şampiyonası'nda 6. Oldu

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- Hırvatistan: 3 - Türkiye: 1 Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı

A Milli Kadın Sutopu Takımı, 4'erli Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 3-1 yenilerek 6. oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 3 saha oyuncusu, 1 kaleci, 15x12 metrelik saha ve 20 saniyelik hücum süresiyle ilk kez düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaştı.

Rakibine 3-1 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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