Kadın Voleybol Takımımız İslami Dayanışma Oyunları'nda Üçte Üç Yaptı

Güncelleme:
Kadın Voleybol Milli Takımımız, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek üçte üç yaptı. Takım, bir sonraki maçında Tacikistan ile karşılaşacak.

KADIN Voleybol Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçte üçle devam ediyor.

Millilerimiz, organizasyondaki üçüncü maçında Azerbeycan'ı 3-0 (25-12, 25-8, 25-10) mağlup etti.

Milliler, üçüncü maçında 11 Kasım Salı günü saat 13.00'da Tacikistan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale kalacak. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
