Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı namağlup Avrupa şampiyonu oldu

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Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Divisionda tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Divisionda mücadele eden Kadın Milli Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Avrupa Karması ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 41-39 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da formasını giydiği milli takımın elde ettiği başarı, Denizli'de sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı