Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı namağlup Avrupa şampiyonu oldu

Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı namağlup Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Division finalinde Avrupa Karması'nı 41-39 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da yer aldığı takımın başarısı Denizli'de sevinçle karşılandı.
Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Divisionda tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.
İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Divisionda mücadele eden Kadın Milli Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Avrupa Karması ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 41-39 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da formasını giydiği milli takımın elde ettiği başarı, Denizli'de sevinçle karşılandı.