Haberler

Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Grupta yaptıkları 4 maçı da kazanan takım, altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.

Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
500
