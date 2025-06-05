Kadın milli takımlarımızın rakipleri belli oldu

Kadın milli takımlarımızın rakipleri belli oldu
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Futbolda 17 ve 19 yaş altı kadın milli takımlarının rakipleri, UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Türkiye, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde Fransa, Galler ve Finlandiya ile, 17 Yaş Altı B Ligi'nde ise Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile eşleşti.

Futbolda 17 ve 19 yaş altı kadın milli takımlarının 2025-2026 sezonunda mücadele edecekleri rakipleri, UEFA tarafından online olarak gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi 7. Grup'ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile eşleşti.

Mini turnuva şeklinde gerçekleşecek olan organizasyon, kasım ayındaki milli arada FIFA takvimi çerçevesinde Galler'de düzenlenecek. Grup sonuncusu B Ligi'ne düşecek. Diğer üç takım yoluna ikinci turda A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 4. Grup'ta Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile eşleşti.

Aynı formatta gerçekleşecek 4. Grup maçları, Lüksemburg'un ev sahipliğinde ekim ayındaki milli arada FIFA takvimi çerçevesinde oynanacak. Grup birincisi ile en iyi ikinci, A Ligi'ne çıkacak ve 2026 yılının ilk yarısında düzenlenecek ikinci turda Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için yarışacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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