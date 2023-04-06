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Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık

Spor Haberleri

U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Türkiye Kadın Milli Takımı, Andorra karşısında cezalı oyuncu oynattığı için 4-0 yendiği maçta hükmen mağlup sayıldı.

U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Andorra ile karşılaştı. Mücadeleyi kazanan milli takımımızda skandal bir olay yaşandı.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILDIK

Andorra karşısında Mine Yıldız(2), Rojin Polat ve Tuana Yılmaz'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılan U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edildi.

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık

PUANIMIZ 3'E DÜŞTÜ

Yer aldığı B Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye, 1 Nisan'da yendiği Andorra'nın yanı sıra 4 Nisan'da da Litvanya'yı mağlup etmişti. Hükmen mağlubiyet sonrası milli takımın puanı 3'e düştü. Ay-yıldızlılar, 7 Nisan'da Moldova ile karşılaşacak.

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldıkGüncel puan durumu

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık

Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık

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Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

bu nasıl bir rezalettir ya. işte insanımızın baştan savma iş yapmasının uluslararası boyutta ne kadar komik duruma düşmemize sebep olduğu bilmem kaçıncı vaka. aferin böyle devam!!

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