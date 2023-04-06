Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık
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U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Türkiye Kadın Milli Takımı, Andorra karşısında cezalı oyuncu oynattığı için 4-0 yendiği maçta hükmen mağlup sayıldı.
U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakasında Andorra ile karşılaştı. Mücadeleyi kazanan milli takımımızda skandal bir olay yaşandı.
HÜKMEN MAĞLUP SAYILDIK
Andorra karşısında Mine Yıldız(2), Rojin Polat ve Tuana Yılmaz'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılan U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edildi.
PUANIMIZ 3'E DÜŞTÜ
Yer aldığı B Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye, 1 Nisan'da yendiği Andorra'nın yanı sıra 4 Nisan'da da Litvanya'yı mağlup etmişti. Hükmen mağlubiyet sonrası milli takımın puanı 3'e düştü. Ay-yıldızlılar, 7 Nisan'da Moldova ile karşılaşacak.