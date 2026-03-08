Kadın milli sporcular, uluslararası şampiyonalarda geçen yıl 4 bin 827 madalya kazandı
Türkiye'nin ay-yıldızlı kadın sporcuları, 2022 yılında toplamda 4.827 madalya kazanarak uluslararası arenada büyük bir başarı sergiledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, kadın sporcular birçok branşta uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etti.
Türkiye, geçen yıl ay-yıldızlı kadın sporcular ile 1630 altın, 1581 gümüş, 1616 da bronz madalya olmak üzere toplam 4 bin 827 madalya elde ederek podyuma çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde kadın milli sporcular; voleybol, güreş, boks, yüzme ve tekvando gibi birçok branşta olmak üzere çeşitli yaş gruplarında uluslararası turnuvalarda, Türkiye'yi madalya kürsüsünde temsil etti.
Öne çıkan olimpik yaz branşlarında ay-yıldızlı kadın sporcuların geçen yıl kazandığı madalya sayısı şöyle:
NOT: Geçen yıl kadın milli sporcuların toplamda kazandığı 4 bin 827 madalyanın kalanı ise diğer branşlarda elde edildi.
|Spor Dalı
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Atıcılık
|19
|14
|25
|58
|Atletizm
|60
|45
|52
|157
|Badminton
|67
|69
|132
|268
|Basketbol
|0
|36
|38
|74
|Binicilik
|27
|22
|24
|73
|Bisiklet
|7
|6
|7
|20
|Boks
|17
|16
|36
|69
|Cimnastik
|101
|62
|58
|221
|Eskrim
|34
|9
|32
|75
|Golf
|12
|11
|14
|37
|Güreş
|38
|35
|57
|130
|Halter
|80
|39
|34
|153
|Judo
|57
|78
|101
|236
|Masa Tenisi
|24
|56
|55
|135
|Modern Pentatlon
|91
|38
|33
|162
|Okçuluk
|21
|13
|9
|43
|Tekvando
|73
|50
|70
|193
|Tenis
|112
|136
|0
|248
|Voleybol / Plaj voleybolu
|36
|69
|18
|123
|Yelken
|27
|24
|36
|87
|Yüzme
|79
|95
|99
|273
Olimpik kış branşlarında kadın sporcuların başarısı
Kadın milli sporcular, olimpik kış sporlarında öne çıkan kayak branşında geçen yıl 22 altın, 23 gümüş ve 16 bronz toplam 61 madalyanın sahibi oldu.
Buz hokeyinde ise ay-yıldızlı kadın sporcular, 23 altın madalya ile kürsünün zirvesinde yer aldı.
Ay-yıldızlı kadın sporcular, kış branşlarından buz pateninde 23 altın, 18 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 68, curling branşında da 10'ar altın ve gümüş toplam 20 madalya ile podyuma çıktı.
Engelli spor branşlarında kadın sporcular
Geçen yıl engelli spor federasyonlarında kadın sporcular elde ettikleri başarılarla öne çıktı. Özel kadın sporcular, 37 altın, 32 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 84 madalya ile dereceye girme sevinci yaşadı.
Görme engelli kadın sporcular ise 11 altın, 8 gümüş olmak üzere toplam 19 madalya, işitme engelli kadın sporcular da 14 gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak