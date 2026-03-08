Haberler

Kadın milli sporcular, uluslararası şampiyonalarda geçen yıl 4 bin 827 madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ay-yıldızlı kadın sporcuları, 2022 yılında toplamda 4.827 madalya kazanarak uluslararası arenada büyük bir başarı sergiledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, kadın sporcular birçok branşta uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etti.

Türkiye, geçen yıl ay-yıldızlı kadın sporcular ile 1630 altın, 1581 gümüş, 1616 da bronz madalya olmak üzere toplam 4 bin 827 madalya elde ederek podyuma çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde kadın milli sporcular; voleybol, güreş, boks, yüzme ve tekvando gibi birçok branşta olmak üzere çeşitli yaş gruplarında uluslararası turnuvalarda, Türkiye'yi madalya kürsüsünde temsil etti.

Öne çıkan olimpik yaz branşlarında ay-yıldızlı kadın sporcuların geçen yıl kazandığı madalya sayısı şöyle:

Spor DalıAltınGümüşBronzToplam
Atıcılık19142558
Atletizm604552157
Badminton6769132268
Basketbol0363874
Binicilik27222473
Bisiklet76720
Boks17163669
Cimnastik1016258221
Eskrim3493275
Golf12111437
Güreş383557130
Halter803934153
Judo5778101236
Masa Tenisi245655135
Modern Pentatlon913833162
Okçuluk2113943
Tekvando735070193
Tenis1121360248
Voleybol / Plaj voleybolu366918123
Yelken27243687
Yüzme799599273
NOT: Geçen yıl kadın milli sporcuların toplamda kazandığı 4 bin 827 madalyanın kalanı ise diğer branşlarda elde edildi.
Olimpik kış branşlarında kadın sporcuların başarısı
Kadın milli sporcular, olimpik kış sporlarında öne çıkan kayak branşında geçen yıl 22 altın, 23 gümüş ve 16 bronz toplam 61 madalyanın sahibi oldu.
Buz hokeyinde ise ay-yıldızlı kadın sporcular, 23 altın madalya ile kürsünün zirvesinde yer aldı.
Ay-yıldızlı kadın sporcular, kış branşlarından buz pateninde 23 altın, 18 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 68, curling branşında da 10'ar altın ve gümüş toplam 20 madalya ile podyuma çıktı.
Engelli spor branşlarında kadın sporcular
Geçen yıl engelli spor federasyonlarında kadın sporcular elde ettikleri başarılarla öne çıktı. Özel kadın sporcular, 37 altın, 32 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 84 madalya ile dereceye girme sevinci yaşadı.
Görme engelli kadın sporcular ise 11 altın, 8 gümüş olmak üzere toplam 19 madalya, işitme engelli kadın sporcular da 14 gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı