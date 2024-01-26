Kadın Milli Halter Takımı, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor

Kadın Milli Halter Takımı Başantrenörü Ferhat Coşkun, 2022 ve 2023'teki Avrupa şampiyonalarında takım halinde üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatarak, üçüncü kez şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Başantrenör Coşkun ile kadın milli haltercilerden Cansu Bektaş, Tuana Süren, Aysel Özkan ile ikiz kardeşler Duygu ve ve Burcu Alıcı, AA muhabirine kamp yaptıkları Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hedeflerini anlattılar.

Coşkun, yardımcı antrenörler Kenan Erdağı ve Serap Ünlü ile kadın milli haltercileri Bulgaristan'da 12-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırladıklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası için yoğun çalışıyoruz. Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'na 10 kadın sporcumuzla katılacağız, 2022 ve 2023'teki Avrupa şampiyonalarında bu takımımız üst üste iki kez şampiyonu olmuştu, bu sene de inşallah üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmayı istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nın 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı kazanmak için de önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, "Olimpiyat kotası için bundan sonra da nisan ayında Tayland'da yapılacak Dünya Kupası müsabakaları var. Ondan sonra olimpiyat kotaları kesinleşmiş olacak, inşallah hedefimiz çok sayıda kota ile olimpiyata gitmek. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de 2024 Paris Olimpiyatları" şeklinde konuştu.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Coşkun, "Tabii ki kuvvetli rakiplerimiz var fakat iyi bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah rakiplerimizi geride bırakıp bütün sporcularımızı kürsüde görmek istiyoruz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcuyla katıldık 8 sporcumuz kürsüye çıktı, takım halinde şampiyon olduk. Bu sene de Sofya'da takım halinde şampiyon olup yine kürsülerde sporcularımızı göreceğiz." dedi.

Bulgaristan'da kazanacakları madalyaları Naim Süleymanoğlu'na ithaf edeceklerini de kaydeden Coşkun, şunları söyledi:

"Bulgaristan bize Türk halter tarihine ve dünya halter tarihine damgasını vuran rahmetli Naim Süleymanoğlu'nu hatırlatıyor. Halil Mutlu'yu, Taner Sağır'ı hatırlatıyor. Hedefimiz tabii olimpiyatlar, inşallah üçüncü kez takım halinde Avrupa şampiyonu olursak bunu da Naim ağabeyiye armağan edeceğiz, ruhu şad olsun, hedefimiz bütün sporcularımızla İstiklal Marşı'nı okutmak."

Tuana Süren: "Geçen yıl madalyayı kıl payı kaçırdım"

Milli halterci Tuana Süren de 2006 doğumlu olduğunu, 4 yıl önce haltere beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını anlatarak, "Dört yıl içinde yıldızlarda dünya şampiyonu oldum, iki kez Avrupa şampiyonu oldum, Avrupa rekorları kırdım, iki kez Avrupa ikincisi, bir kez dünya üçüncüsü oldum. Geçen yıl büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı kıl payı kaçırdım. Bir yıldır bu Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum, bu yıl çok istiyorum madalyayı, zor ama imkansız değil." diye konuştu.

Olimpiyat kotasını kazanmayı da çok istediğini dile getiren Tuana, "Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okutmayı çok istiyorum ayrıca olimpiyat kotasını da kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmek istiyorum." dedi.

Cansu Bektaş: "Hedefim üç altın madalya"

Milli haltercilerden Avrupa şampiyonu Cansu Bektaş da "Küçük bir operasyon geçirdim tedavi sürecini yeni atlattım, Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanıyorum, derecemin üstüne koyarak tekrar şampiyon olmayı hedefliyorum, geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığım gibi hedefim üç altın madalya kazanarak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, inşallah bunu da başaracağım." diye konuştu.

Olimpiyat hedefi için ise Cansu, "45 kilogramda yarışıyorum. 2028 Olimpiyatları için 49 kilogramda yarışmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da Tayland'daki Dünya Kupası'nda büyükler rekorunu kırarak dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2023'te yurt dışında 4 müsabakaya katıldım 3 kez İstiklal Marşı'mızı okuttum, büyükler dünya üçüncüsü olarak da ilk kez madalya aldım. Bu seneki hedefim de katıldığım bütün turnuvalarda şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Hedefleri madalya

Milli halterci Aysel Özkan da atletizm branşında başladığı spora 9 yıldır halterde devam ettiğini belirterek, "Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. İnşallah Sofya'da birinciliği hedefliyorum. Sofya'da Naim Süleymanoğlu'nu da çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum çünkü kendisi o topraklardan geldi ve bize, ülkemize halter adına çok büyük başarılar kazandırdı." dedi.

Milli halterci Büşra Çan ise ilk kez büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'na gideceğini hatırlatarak, "Bu kategoride ilk deneyimim olacak, en azından bu Avrupa Şampiyonası'na üçüncülük derecesi için gidiyorum. Hayalim 2028 Olimpiyatları'na katılmak ve madalya kazanmak." şeklinde konuştu.

İkiz kardeşiyle kampa katılan milli halterci Duygu Alıcı d 10 yıldır halter yaptığını dile getirerek, "İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldum, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Ayrıca üçüncülük derecem de var. Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılacağım, şampiyonluk bekliyorum. Hedefim 2028 Olimpiyatları." diye konuştu.

Milli sporcu Burcu Alıcı ise "Geçen sene 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncülük kürsüsüne çıktım. Sofya'da hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak ve olimpiyat kotası için yüksek puan kazanmak. Paris Olimpiyatları için hazırlanıyorum, hedefim olimpiyat madalyası." dedi.