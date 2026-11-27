A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2026) Antalya'da oynayacağı grup maçlarına Yunanistan galibiyetiyle başlamayı hedefliyor.

Türkiye, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde 3-20 Aralık'ta düzenlenecek 17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, çalışmalarını Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, kamp kapsamında 27-29 Kasım'da İtalya, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla düzenlenecek dörtlü turnuvada mücadele edecek. Turnuvanın ardından Antalya'ya gidecek milliler, şampiyonanın C Grubu'nda 3 Aralık'ta Yunanistan, 5 Aralık'ta Danimarka ve 7 Aralık'ta İspanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ve ay-yıldızlı oyuncu Döne Gül Bozdoğan, şampiyona öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

David Ginesta Montes, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'de seyirci önünde mücadele etmenin Türk hentbolu adına gurur verici olduğunu belirtti.

Turnuvada final gününü görmek istediğini dile getiren Montes, gruptaki rakiplerine ilişkin, "Gerçekçi olmalıyız ki biz sıkı bir gruptayız. Grubumuzda İspanya ve Danimarka var. Üst seviyede hentbol oynayan iki ülke. Ve tabii ki Yunanistan'ı da es geçmemeliyiz. Onlar da hak ederek bu turnuvaya katıldı." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki hazırlık turnuvasının verimli geçeceğini düşündüğünü belirten Montes, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası tecrübesine dikkati çekti. İtalya ve Finlandiya'nın da gelişim gösteren takımlar olduğunu söyleyen Montes, bu rakiplerle karşılaşmanın milli takım için önemli bir hazırlık fırsatı olacağını kaydetti.

Hentbolseverleri Antalya'daki maçlara davet eden Montes, "Onların hepsini orada görmek istiyoruz. Çünkü yediye yedi oynanan bir oyun. Ama eğer tribünleri doldurabilirsek biz orada sekize yedi olacağız. Artı bir her zaman taraftardır." diye konuştu.

"Biz de turnuvaya çok iyi başlamak istiyoruz"

Milli hentbolcu Döne Gül Bozdoğan, 2024'te ilk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu kez Türkiye'de oynamanın kendilerine ayrı bir heyecan yaşatacağını söyledi.

Kendisinin 8 yıl Antalya takımlarında oynadığını hatırlatan Döne Gül, "Antalya Spor Salonu'nda da son maçımı Avrupa kupası kazanarak bitirmiştim. Yine aynı sahada oynayacağız. O saha bana güzel duygular hissettiriyor." dedi.

Avrupa kupasını İspanyol rakibe karşı kazandığını anımsatan Döne Gül, milli takımın Antalya'daki son grup maçında İspanya ile karşılaşacak olmasına ilişkin, "İlginç bir tesadüf oldu. Yine İspanya'ya karşı kazanmıştık. Bu şampiyonada da son maçımız yine İspanya'ya denk geliyor." diye konuştu.

Milli hentbolcu, şampiyonanın açılış maçına ilişkin, "Her takım gibi biz de turnuvaya çok iyi başlamak istiyoruz. Yunanistan karşılaşması kesinlikle almamız gereken bir müsabaka, hedef maçımız. İnşallah çok güzel geçer. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Döne Gül, Antalya'daki hentbolseverler için "Antalya'da oynadığım için Antalya'nın ne kadar hentbol sevdiğini biliyorum. Gerçekten o tribünlerin canlı şahidiyim. O yüzden tribünlerin de dolu olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA