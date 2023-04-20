- Kadın güreşçilerin hedefi Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak Adana'nın Kozan ilçesinde çalışmalarını sürdüren ve birçok derece elde eden kadın güreşçiler, milli takım forması altında Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kadın güreşçilerin hedefi Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çalışmalarını sürdüren ve birçok derece elde eden kadın güreşçiler, milli takım forması altında Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kozanda antrenörleri eşliğinde yoğun çalışmayı sürdüren kadın güreşçiler hedeflerini belirledi. Yozgat'ta düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinden 3 üst kategoride sağlık raporu ile güreşen milli sporcu Hatice Nur Sarı, Türkiye şampiyonu olmasının ardından ilçesinde minderde mücadeleye devam ediyor. Azmi ve başarısı ile ilçede birçok gence örnek olan Sarı'nın hedefi milli takım adına önce Avrupa ardından olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak. Türkiye üçüncüsü Tülin Öztürk ve Üniversitelerarası Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye ikinciliği ile ilçeye dönen Zeliha Alsan 50 kilogramda, Nazmiye Budak da 65 kilogramda Avrupa'dan derece almak istiyor. Pandemi döneminde antrenmanlarını evde yastık yorgan ile yapan ve çalışmalarına ara vermeden şampiyonluk için mücadele eden kadın güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıkları destekler ile hedef büyüterek Avrupa ve olimpiyatlarda Türk bayrağını şampiyonlukları ile dalgalandırmak için ter döküyor.

Antrenör Tuğba Yılmaz, Musa Delibaş, Erol Dağlı, Mustafa Uzun önderliğinde şampiyonalara hazırlanan kadın güreşçiler minderde performansları ile göz doldurdu.

Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın izinde

İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, "Hatice ile son şampiyonada gururlandık. Altyapımızda yetişen Tülin ile de aynı gururu yaşadık. Kozan'da güreşin hedefi yüksek. Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın hedefinde ilerleyen gençlerimiz ile bu başarıyı yeniden ilçemize kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.

"En zor günlerde mücadeleye evde devam etti"

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenörü Erol Dağlı ise, "Disiplinli bir ekip ile milli takıma sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Pandemi döneminde kızlarımız mücadeleden vazgeçmedi, evlerde yönlendirdik. Yastık yorganla mücadeleyi kesmediler ve şampiyonluklar peş peşe gelmeye başladı. Erkeklerde ve kızlarda derecelerimiz geliyor. 50'nin üzerinde Türkiye derecesi alan sporcumuz var ve milli takıma sporcu göndermemin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz Avrupa" diye konuştu.

Hedefler Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu

20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Alsan da 50 kilogramda Ankara'da düzenlenen üniversitelerarası Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasın'da Türkiye ikinciliği ile ilçeye dönmesinin ardından hedef büyüttüğünü belirterek, "Çok çalışmaya ve pes etmememize bağlı bir başarımız var. Hedefim 2026 Akdeniz oyunlarında ve 2028 olimpiyatlarında şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

Türkiye üçüncüsü olan Tülin Öztürk da 6 yıldır mücadele ettiğini ifade ederek, "Ailemizin ve antrenörlerimizin desteği ile derece aldım. Hedefimiz Avrupa'da derece yapabilmek" şeklinde konuştu.

U20 güreşlerinde minderde kendi kategorisinden 3 üst kategoride Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Hatice Nur Sarı, başarının sırrını pes etmemek olarak ifade ederek, "Kadın güreşçi olarak ülkemi gururlandırınca daha mutlu olacağıma inanıyorum. Türkiye benim için başlangıç ve Avrupa ve olimpiyatlarda derece yaparak ülkemin bayrağını gururla dalgalandırmak istiyorum. Bizim için hiçbir şey engel değil başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.