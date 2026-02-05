Haberler

ABB FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler maçı, 24 Mart Salı günü oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, hava koşulları nedeniyle ertelenen FOMGET-Amed maçı için yeni tarih belirledi. Maç 24 Mart Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 1 Şubat Pazar günü oynanması planlanan ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler maçının 24 Mart Salı günü oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1 Şubat Pazar günü saat 12.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan ancak elverişsiz hava koşulları ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi müsabakası, 24 Mart Salı günü aynı saat ve aynı sahada oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz