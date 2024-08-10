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Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın oynandığı Kadıköy, ilk düdükle birlikte tarihi bir ana şahitlik etti. Adana temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısına 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ile çıktı. Böylelikle genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe, sezonu seyircisinin önünde Adana Demirspor'u konuk ederek açtı. Karşılaşmada Adana temsilcisinin sürpriz bir ilk 11 tercih etmesiyle Kadıköy, tarihi anlara şahitlik etti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un ilk 11'in sürpriz vardı. Adana temsilcisi, açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ile çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Arif İnanç:

15 yaşında ama ne kadar acı ki futbol oynamak için değil de zaman geçirmek için sahaya çıkmış. Eline temas dahi olmadan , uf oldum diyor. Afferim abileri gibi gerekeni yapıyor. 15 yaşında böyle olursa ilerisi nasıl olur bilemeyiz. Zeki, çevik ve ahlaklısı. Büyük Atamın dediği gibi. Umarım iyi olur.

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