Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu

Sezonu Ümraniyespor karşısında açan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Ermir Lenjani'ye yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görmesi olay oldu. Sosyal medyada rakip takım taraftarları yapılan hareketin çok acımasızca olduğunu söylerken, pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.