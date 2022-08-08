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Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu

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Sezonu Ümraniyespor karşısında açan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Ermir Lenjani'ye yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görmesi olay oldu. Sosyal medyada rakip takım taraftarları yapılan hareketin çok acımasızca olduğunu söylerken, pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir gole de imza atan Enner Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale çok konuşuldu.

SARI KART KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia havadan gelen topu takip ederken önüne geçen rakibi görmedi ve topa savurduğu tekme Ermir Lenjani'ye geldi. Pozisyonu sarı kartla cezalandıran hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise sosyal medyada tepki yağdı.

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay olduGörüntü: Beinsports

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay olduGörüntü: Beinsports

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay olduGörüntü: Beinsports

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay olduGörüntü: Beinsports

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay olduGörüntü: Beinsports

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Rakip takım taraftarları Enner Valencia'nın yaptığı hareketi çok acımasızca bulurken, Ekvadorlu futbolcunun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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