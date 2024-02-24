Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sashasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.
TEMPO DÜŞÜK
Mücadelenin ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü dışında başka gol olmadı. Maçtaki düşük tempo futbolseverleri tatmin etmedi.
DZEKO ATTI AMA OFSAYT
İlk yarının son analarında Fenerbahçe yuıldız futbolcusu Dzeko ile golü buldu. Maçın hakemi VAR kontrolünün ardından golü iptal etti.
POROZO ATTI
59. dakikada Haris Hajradinovic'in ortasında altı pasın içerisinde topa iyi yükselen Porozo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
MERT HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL
Kasımpaşa'nın attığı gol sonrası Fenerbahçe baskısını arttırdı. Orta alanda topu kazanan Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına geçen Mert Hakan barajın üstünden topu geçirdi ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.
BATSHUAYI'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Mücadelenin son anlarda Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi golü attı. Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.