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Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

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Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sashasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.

TEMPO DÜŞÜK

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü dışında başka gol olmadı. Maçtaki düşük tempo futbolseverleri tatmin etmedi.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

DZEKO ATTI AMA OFSAYT

İlk yarının son analarında Fenerbahçe yuıldız futbolcusu Dzeko ile golü buldu. Maçın hakemi VAR kontrolünün ardından golü iptal etti.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

POROZO ATTI

59. dakikada Haris Hajradinovic'in ortasında altı pasın içerisinde topa iyi yükselen Porozo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

MERT HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL

Kasımpaşa'nın attığı gol sonrası Fenerbahçe baskısını arttırdı. Orta alanda topu kazanan Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına geçen Mert Hakan barajın üstünden topu geçirdi ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı geriden gelip yendi

BATSHUAYI'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Mücadelenin son anlarda Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi golü attı. Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (1)

Murat Şengezer:

Türkiye ligi ne olacakki Avrupa'da oynayamadiktan sonra napayım tuzsuz yemegi

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