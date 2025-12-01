Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞU İSABETLİ DEĞİL

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

DERBİDE GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti.

ASENSIO'NUN ŞUTU BAŞARISIZ

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU ANCAK İPTAL

44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe, 57. dakikada gole yaklaştı. Marco Asensio'nun sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Oosterwolde kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

90+5'TE SAHNEDE JHON DURAN VAR

Fenerbahçe 90+5'te beraberliği yakaladı. Levent Mercan'ın sol kanattan açtığı ortada Jhon Duran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve derbi berabere bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 32'ye Galatasaray ise 33'e yükseltti.Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.