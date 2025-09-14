Haberler

Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon

Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti. Hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu ekranda izledikten sonra golü iptal etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırladı.

TRABZONSPOR GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 11. dakikasında Trabzonspor, Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti. Hava topunda Onuachu, Fenerbahçeli futbolcu Skriniar hava topuna çıktı ve topu Onuachu indirdi. Devam eden atakta sol kanattan yapılan ortaya Onuachu düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

VAR'IN UYARISIYLA GOL İPTAL

Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon başlangıcında Skriniar ile Onuachu arasındaki pozisyonda Skriniar'a faul yapıldığına yönelik hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Ergün, uzun süre pozisyonu inceledikten sonra Bordo-mavililerin golünü iptal etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ne olacaktı başka fenerasyon takımı için yine işbaşında yoksa TRABZONSPOR duman edecek fenerasyonun takımını zehir zıkkım olsun Trabzonun hakkı ama adalet şaşmayacak yine İNŞAALLAH

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Fenere olsa aynıdır gol verirlerdi

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Helal fenere, sanırım o sene bu sene, yeni transfere mükemmel... Nerden aldılar acaba Ozan Ergün'u, hemde yerli

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Karaoglan:

Tiyatro kaldığı yerden devam ediyor

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Avrupa maçların da aynı hareketleri yaptılar hakemler hiç takmadı ama burası babalarının çiftliği

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
