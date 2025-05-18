Kadıköy'de Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Arasında Gerginlik

KADIKÖY'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına, Fenerbahçe taraftarları Bağdat Caddesi'nde şişe ve taşlarla saldırdı. Olayın ardından polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Bu sırada caddedeki Fenerbahçe taraftarları, camdan bayrak çıkaran Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti.