Kadıköy'de Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Arasında Gerginlik

Kadıköy'de Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Arasında Gerginlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında, Fenerbahçe taraftarları Bağdat Caddesi'nde Galatasaraylı araçlara saldırdı. Olay sonrasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

KADIKÖY'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına, Fenerbahçe taraftarları Bağdat Caddesi'nde şişe ve taşlarla saldırdı. Olayın ardından polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Bu sırada caddedeki Fenerbahçe taraftarları, camdan bayrak çıkaran Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.