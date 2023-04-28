Kaçkar Dağları'nda yapılan Heliski sezonu sona erdi

Kaçkar Dağları'nda gerçekleşen Heliski heyecanı sona erdi.

Kaçkar Dağları'nda 17. kez yaşanan Heliski'de rötarlı başlamasına rağmen katılım sayısı yüksek oldu. Heliski, dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gelerek helikopterle daha önceden belirlenmiş, kayak parkurlarının zirvelerine kayakçıların helikopterle bırakılması ile yapılıyor. Kayakçılar, parkur bitiminde yine helikopterle alınarak tekrar zirvelere bırakılıyor. Bu yıl 7 Ocak'ta başlaması beklenen Heliski etkinlikleri kar yağışının yeterli olmaması nedeniyle rötarlı olarak 9 Ocak'ta start almıştı ve bu ay sonunda da sona erdi. Heliski'ye bu yıl yurt içinden ve yurt dışından 370 sporcu katılım sağladı. Ayder'de sisli havalarda havalanamayan helikopterlerin yerine ise kayakçılar için alternatif olarak 'Snowtrack' adı verilen kar araçları kullanıldı. - RİZE