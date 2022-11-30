Kabusla başladı ama güzel bitti! Messi'yi takım arkadaşları cehennemden çıkardı

Lionel Messi finale yürüyor. Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'nda sürprize izin vermedi. Suudi Arabistan yenilgisiyle turnuvaya başlayan Tangocular, grubun son maçında adeta öldü öldü dirildi.

PENALTI KAÇTI

Lionel Messi, Polonya maçının ilk yarısında penaltı kaçırdı. Messi bu maçta oyun olarak da sınıfta kaldı. Ancak Messi'yi ikinci yarıda takım arkadaşları kurtardı.

TAKIM KENDİNE GELDİ

İkinci yarının başında Allister, attığı golle Arjantin'i öne geçirdi. 67'de ise Alvarez, skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda Polonya bir varlık gösteremedi.

ARJANTİN LİDER,

Arjantin bu sonuçla gruptan lider çıktı. Messi'nin Dünya Kupası'ndaki serüveni devam etti. Gruptan çıkan diğer ülke ise Polonya oldu.