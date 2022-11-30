Kabusla başladı ama güzel bitti! Messi'yi takım arkadaşları cehennemden çıkardı
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Arjantin, Suudi Arabistan yenilgisiyle başladığı Dünya Kupası C Grubu'ndan son 16'ya yükselmeyi başladı. Polonya ile son maçta karşılaşan Tangocular, 2-0'lık skorla galip geldi. Maçta etkisiz oynayan Messi, ilk yarıda penaltı kaçırdı. İkinci yarıdan gelen 2 golle Arjantin gruptan çıkmayı başardı.
Lionel Messi finale yürüyor. Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'nda sürprize izin vermedi. Suudi Arabistan yenilgisiyle turnuvaya başlayan Tangocular, grubun son maçında adeta öldü öldü dirildi.
Lionel Messi, Polonya maçının ilk yarısında penaltı kaçırdı. Messi bu maçta oyun olarak da sınıfta kaldı. Ancak Messi'yi ikinci yarıda takım arkadaşları kurtardı.
İkinci yarının başında Allister, attığı golle Arjantin'i öne geçirdi. 67'de ise Alvarez, skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda Polonya bir varlık gösteremedi.
Arjantin bu sonuçla gruptan lider çıktı. Messi'nin Dünya Kupası'ndaki serüveni devam etti. Gruptan çıkan diğer ülke ise Polonya oldu.