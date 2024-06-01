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Kaan Ayhan: Dortmund benim kapımın önü sayılır

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A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları sayesinde kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayarak, 'Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak' dedi.

- Kaan Ayhan : "Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları sayesinde kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayarak, "Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde İtalya ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Kaan Ayhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedeflerinin başarılı bir turnuva geçirmek olduğunu söyleyen Kaan Ayhan, "Buraya milli takımla birlikte başarılı olmak için geldik. İdmanlar da çok yorucu geçiyor. Kampın havasını canlı ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Başarılı olacağımız ve aile ortamında geçecek bir turnuva için hazırlanıyoruz. Turnuva da yer alacağımız grupta şansımızın olduğunu düşünüyorum. Biz ekip olarak iyi oynarsak iyi sonuçlar alacağız. Bu süreçte iyi hazırlanıyoruz. Tabii rakiplerin performansına da bağlı. Fakat kendi performansımız neticeyi belirleyecektir. Ben, elemeler başlamadan önce hedefimin milli takımla Almanya'da oynayabilmek olduğunu çok kez söyledim. Kadro tam olarak netleşmedi ama inşallah o günleri göreceğime inanıyorum. Taraftar değil vatandaşlarımızla başarılı bir turnuva geçirmeyi planlıyoruz. Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak. Grupta 6 puan aldığımızda garantilemiş oluyoruz. İlk maçta galibiyet elde etmemiz durumunda kalan iki grup maçında daha rahat ve konforlu bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Orta sahada kendimi daha rahat hissediyorum"

Sezon boyunca birçok bölgede forma giymesinin hatırlatılması üzerine Kaan Ayhan, "Ferdi için daha rahat bir sezon geçti bu açıdan. Bana biliyorsunuz ki sürekli yeni bir yer buldular; ben istemediğim halde. Sezon içerisinde de söylediğim gibi kendimi orta sahada daha iyi ve rahat hissediyorum. Sağ bek geçmişim de var tabii. Her iki pozisyon için de hazırım. Hocamız hangi pozisyonda daha çok verim alacağını düşürse tercihini ona göre yapacaktır" şeklinde konuştu.

Son hazırlık maçlarında istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayan Ayhan, "İstediğimiz sonuçları alamadık. Daha sonrasında video analizleri ve takım içi iletişim sonrası hatalarımızı gördük. Hazırlık maçlarında her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Bazen bir mağlubiyetten aldığınız ders daha faydalı olabiliyor. Hatalarımızın dersini çıkarırsak belki de bizim için daha iyi olmuş diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sakatlık durumu hakkında da konuşan Kaan Ayhan, "Şu anda dururumum çok daha iyi. 2-3 ay önce öyle değildi. Özel tedavi sonrası sakatlığımı kontrol altında geçirmiş oldum. Son günlerde bunun etkisini olumlu yönde hissedebiliyorum. Hocamızın da bizden beklentisi zaten bu yöndeydi. Performansımız üst düzey olmasa da fit bir şekilde gelmemizi istemişti" diye yorumladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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