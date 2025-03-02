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Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

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Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa karşılaşması sonrasında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kazanamadıkları için sinirli olduklarını belirten Kaan, "Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YANLIŞLAR OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Kaan, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"

Kaan Ayhan, "Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMevlüt:

Türkiye nin moralinizin bozulmasını istediği doğru. Çünkü çirkeflik ve hakem ile maç aldığınız için olabilir mi

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Boyundan büyük konuşmuşsun TÜM TÜRKİYE... Siz kimsiniz ki

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç 10 numara tezgah kurdu herkes buna düştü helal olsun paranın gücü işte

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıSer_hat:

Konuşana bak. AZ maçında kırmızıyı gören bendim.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıKazim Erdogan:

şampiyon BÜYÜK GALATASARAY

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Tüm Türkiye moralinizin bozulmasını istiyorsa tüm problemler sizde demektir aynı zamanda yaptığınız tüm yanlışların da itirafı demektir.Çeşitli tiyatrolarla oyun almaya çalışıyorsunuz örneğin bugünki peneltı hakkınız değildi ama birileri sağolsun hep arkanızda.En büyük ??????????????

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Haber YorumlarıMurat Murat:

bu Türk oyuncuların hepsi gitmeden Galatasaray şampiyon olamaz

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Haber YorumlarıMr Camel:

hade ordan penaltılarla şampiyon mu olacaksınjz kasımpaşa yenerdi hakeme dua edin siz ttf destekli takım

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Haber Yorumlarınurullah acar:

ben konusmasini dinledim agzi ne diyou g…tu ne diyodu kendi bile bilmiyodu haramcilar

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Haber YorumlarıTeSKiN:

hoşşşştttt

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