İtalya basınında Galatasaray maçı: 'Juve tarihi başarıya çok yaklaştı'

Güncelleme:
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadele sonucunda Galatasaray'a elendi. İtalyan basını, Juventus'un geri dönüşünü ve sergilediği kararlı performansı övgüyle karşıladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı bir ilk karşılaşmadan sonra Juventus'un ortaya koyduğu mücadele İtalya basını tarafından övülüyor.

Tuttosport sitesi, "Juve inanılmaz bir geri dönüşün ardından uzatma dakikalarında elendi" başlığını attı.

Maç yazısında, "Devasa bir maç oldu ama siyah beyazlılara yetmedi: Spalletti'nin oyuncuları yürek ve kalite dolu bir performans sergiledi" denildi.

Gazete ayrıca Juventus oyuncusu Llooyd Kelly'nin 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalışını "inanılmaz bir kırmızı kart" ifadesiyle eleştiriyor.

Kırmızı karta sebep olan hamlede "kasıt, kötü niyet veya şiddet yoktu" deniliyor.

La Gazzetta dello Sport da "Juventus maçı kazandı ancak Şampiyonlar Ligi'nden elendi" başlığını attı.

Yazıda, " Galatasaray, uzatma dakikalarında siyah beyazlıların geri dönüşünü engelledi" dedi.

La Gazzetta da İtalyan takımı överek "Güzel, mücadeleci ve dirençli bir Juve, Galatasaray'ı uzatmalara götürerek tarihi bir başarıya çok yaklaştı" diye yazdı.

Gazete "Sayıca az olmaları ve muhtemelen kaybedecek hiçbir şeylerinin kalmaması, Juventus oyuncularının zihinlerini rahatlatırken, Türk oyuncularını daha az özgüvenli bir şekilde oynamaya itti" yorumunu yaptı.

Corriere dello Sport sitesindeki haberde, "Juve, on kişiyle neredeyse başarıyı yakalıyordu ancak uzatma dakikalarında çöktü: Galatasaray son 16 turuna yükseldi" başlığı kullanıldı.

Corriere, bu sonuca rağmen maçtaki performansları nedeniyle Juventus'lu oyuncuların stadyumu alkışlar eşliğinde terk ettiğini de vurguladı.

Juventus kulübü de sosyal medyada "İlk etap sonucunu değiştirmek için her şeyi denedik ama yetmedi" diye yazdı.

Sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alan "Juve Galatasaray" etiketi altında çok sayıda İtalyanca yorumda elenmiş olasalar da takımı övdü.

Tura bir ara çok yaklaşan Juventus, bunu başarsaydı, üç farklı bir ilk ayak mağlubiyetinden geri dönebilen tarihteki dördüncü takım olacaktı.

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
