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Judocu Cihan Ayberk Tiyek, Avrupa şampiyonasında 100 kilogramda bronz madalya kazandı

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Judocu Cihan Ayberk Tiyek, Avrupa şampiyonasında 100 kilogramda bronz madalya kazandı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, 100 kilogramda bronz madalya kazandı. Tiyek'in başarısı, Türkiye ve memleketi Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, 100 kilogramda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada 100 kilogram kategorisinde milli judocu Tiyek, zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada hem Türkiye'ye hem de memleketi Kahramanmaraş'a gurur yaşatan Cihan Ayberk Tiyek'in başarısı kentteki spor camiasında sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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