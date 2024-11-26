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Jude Bellingham, La Liga 2023-2024 Sezonu Oyuncusu Ödülünü Kazandı

Jude Bellingham, La Liga 2023-2024 Sezonu Oyuncusu Ödülünü Kazandı
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Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun en iyi oyuncu ödülünü aldı. Bellingham, takımının sezon boyunca elde ettiği başarıda önemli bir rol oynadı.

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun oyuncusu ödülünü aldı. İspanyol Futbolcular Birliği tarafından verilen ödüle layık görülen İngiliz futbolcu, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Bellingham, geride kalan sezonda 28'i İspanya La Liga, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si İspanya Süper Kupa ve 1'i İspanya Kral Kupası olmak üzere toplamda 42 maçta forma giyerken, 23 gol, 13 asistlik performansa imza atmıştı.

Ayrıca La Liga'da 2023-2024 sezonunun 'Rol Model' ödülü, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Real Madrid'in 32 yaşındaki sağ beki Dani Carvajal'e verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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