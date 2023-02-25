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Joshua King ligde 4. golünü attı

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Joshua King ligde 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, Konyaspor maçında rakip fileleri havalandırarak, ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, Konyaspor maçında rakip fileleri havalandırarak, ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King, ligdeki 4. golüne imza attı. Müsabakanın 61. dakikasında Lincoln'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağa dokunan King, topu filelere gönderdi. Daha önce ligde deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında fileleri havalandıran King, Kadıköy'de Kayserispor ve Hatayspor karşılaşmalarında birer gol atmıştı. Konyaspor karşısında da gol bulan King, böylece ligdeki gol sayısını 4'e çıkarmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer golü bulunan Norveçli forvetin sarı-lacivertli forma ile toplam gol sayısı ise 6 oldu.

Konyaspor karşısında 68 dakika sahada kalan Joshua King, yerini Arda Güler'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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