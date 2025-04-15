Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Zaferlerini Anlattı

Jose Mourinho, BBC'nin hazırladığı "Şampiyonlar Ligi nasıl kazanılır?" isimli belgesel serisinin birinci bölümünde, kazandığı iki şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Mourinho, Porto'yu 2004'te, Inter'i 2010'da Avrupa'nın zirvesine taşıdı.

Portekizli çalıştırıcı, zaman zaman eleştirilen yönetim taktikleri hakkında da açık konuştu.

Jose Mourinho kariyeri boyunca, sahadaki oyun kadar, akıl oyunlarıyla da konuşuldu.

Gazeteci James Horncastle, Mourinho için, bir sonraki maçın, karşılaşma öncesi yapılan basın toplantısında başladığını söylüyor.

Portekizli çalıştırıcı 2003 - 2004 yılında kariyerini ışık hızıyla zirveye çıkaran şekilde Porto'yu Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı.

İngiliz gazeteci Jonathan Wilson, o sezon oynanan Manchester United maçının, Mourinho'yu İngiltere futbol atmosferinin radarına soktuğuna işaret ediyor.

Porto 180 dakika sonunda dönemin en güçlü ekipleri arasındaki Alex Ferguson'un Man United'ını eledi ve çeyrek finale çıktı. Ardından sırasıyla Lyon, Deportivo ve finalde Monaco'yu yendi.

Gazeteci James Horncastle, Portekizli çalıştırıcının her oyuncu için "hangi tuşa basması" gerektiğini bildiğinin altını çiziyor.

O takımdaki oyuncular, belgesel için Mourinho'yu anlatırken, "anne, babalarının hayatta olup olmadığı, geçmişleri" ile takımın tamamını tanımasının önemine vurgu yapıyor.

Mourinho da bu yaklaşımını anlatırken, şampiyonluk için, takım olmanın tek yol olduğunu söylüyor ve "ancak bir takım, turnuvanın zor anlarıyla başa çıkabilir" diyor:

"Ben her Avrupa maçına 'bunu kazanabilirim' hissiyle çıkıyorum. Eğer dayanıklı bir takım kurarsanız, en azından şansınız vardır."

Mourinho, Porto ile Avrupa'nın zirvesine çıktıktan sonra transfer olduğu Chelsea'deki ilk basın toplantısında kendisini "özel biri" olarak tanımlıyordu.

Ardından ikinci şampiyonluğu Inter ile elde etti.

Mourinho bu turnuvada Chelsea ile oynadıkları maça, Kamerunlu yıldız Eto'o'yu hazırlayışını özel olarak hatırlıyor.

Inter forveti Samuel Eto'o, Chelsea'nin evi Stamford Bridge'deki son 16'nın ikinci tur maçında yer almak için can atıyordu.

Mourinho da Eto'o'nun katkısının hayati olduğunu biliyordu ancak Kamerunlu oyuncuya, oynamayacağını söylerse, ondan bir kat daha fazla verim alacağına inanıyordu.

'Başka bir oyuncu olsaydı bunu yapmazdım'

Portekizli, "Psikoloji bu işin bir parçası ve oyuncularla ilişkinin bir parçası" diyor ve devam ediyor:

"Basınla konuşma biçiminiz, kesinlikle maç kazanmanızı sağlamaz. Ama oyuncularla sağlar.

" Samuel Eto'o'yu Stamford Bridge'deki maça doğru bir hafta boyunca her gün zorladım. Sürekli büyük tartışma, büyük baskı ortamı.

"Ona 'Seni oynatmayacağım. En iyi seviyende değilsin. Oynamayacaksın" dedim.

"Bana 'Lütfen, oynamama izin ver' dedi.

"Hayır, lütfen, diye bir şey yok. Oynamayacaksın. Performansın iyi değil. Sana güvenmiyorum" dedim."

Bir haftalık bu akıl oyununu özellikle yaptığını söyleyen Mourinho, "Nasıl bir tepki vereceğini biliyordum. Başka bir oyuncu olsaydı bunu yapmazdım" dediğini anlatıyor.

Sonrasında Barcelona'yı yarı finalde geçen Mourinho bu karşılaşmayı, "kariyerinin en iyi galibiyeti" olarak adlandırıyor.

Bobby Robson'un yardımcısı olarak 1996'da Barcelona'da çalışmış olan Portekizli, Pep Guardiola'nın da olduğu o takımda "tercüman" takma adıyla anılıyordu.

Gazeteci Jonathan Wilson, bu dönemde ciddiye alınmamanın Mourinho'da iz bıraktığına işaret ediyor.

Barca'yı iki ayakta eleyen İtalyan ekibi ve Mourinho, Nou Camp'ta özellikle açılan sulama sisteminin altında turu kutluyordu.

Mourinho, maçın büyük bölümünü Barca karşısında 10 kişi oynamak zorunda kalmanın duygusal yükü sonrası gelen turun, kariyerinin en iyisi olduğunu söylüyor.

Ünlü futbol gazetecisi Wilson, "Barcelona'nın oyunu doğru oynamakla ilgili, ahlaki üstünlük iddiası orada bitti. Mourinho bunu yerle bir etti" diyor.

Inter finalde Bayern Münih'i Diego Milito'nun golleriyle yendi ve 1965 yılından sonra ilk kez Kupa 1'i kazandı.

Mourinho kariyerine, 11. takımı olan Fenerbahçe'de devam ediyor.

62 yaşındaki çalıştırıcı son büyük başarısını Roma'yla elde etti.

Mourinho yönetiminde kulüp 2022 yılında Avrupa Konferans Ligi şampiyonu oldu ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını elde etti.

Jose Mourinho, İtalyan ekibi ile 2023 yılında da Avrupa Ligi'nde final oynadı ama Sevilla'ya penaltılarla kaybetti.