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Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum

Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
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Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde yeni transferlerle ilgili ilk yorumu yaptı. Mourinho, "Milan, Diego ve Talisca üst seviye oyuncular. 'Olmuş ürün' gibi değerlendirebiliriz. Geldikleri takımda oynamıyorlardı. Bir müddet çalışıp onlara oyunumuzu anlatmamız, form durumlarını yakalamaları lazım. Mimovic daha farklı, daha hazır geldi" dedi.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Rizespor karşılaşmasının öncesinde yeni transferlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KOLAY OLMAYACAK"

Karşılaşmayla ilgili konuşanMourinho, "Geriden oyun kurma anlamında, özgüvenli oyun anlamında, belli bir oyuna sahip olma anlamında Rizespor iyi bir takım. Defansif anlamda geliştiler. 2 gün önce zorlu bir maçtan geldik. Cuma geç saatte geldik. Kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız Birkaç defa karşılaştığım, kulüpte herkes tarafından sevilen biri vefat etti. Pozitif bir sonuç almayı hedefleyeceğiz" dedi

YENİ TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA

Yeni transferler ile ilgili açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, "Milan, Diego ve Talisca üst seviye oyuncular. 'Olmuş ürün' gibi değerlendirebiliriz. Geldikleri takımda oynamıyorlardı. Bir müddet çalışıp onlara oyunumuzu anlatmamız, form durumlarını yakalamaları lazım. Mimovic daha farklı, daha hazır geldi. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi oynadı. Takımdan ayrılanlar da oldu. Bartuğ, Samet gibi oyuncular ayrıldı. Onların da oynaması gerekiyor, bizim de takım içinde dengeye sahip olmamız gerekiyor. Hem gelenlere hem gidenlere bol şans diliyorum. Onlar her zaman bizden biri olacaklar"ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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