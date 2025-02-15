Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Jose Mourinho, Başakşehir-Bodrum FK Maçını Stadyumdan İzledi

Jose Mourinho, Başakşehir-Bodrum FK Maçını Stadyumdan İzledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir ile Bodrum FK arasındaki maçı stadyumdan takip etti. Maçta A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir- Bodrum FK maçını stadyumdan takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Bu müsabakanın önemli konukları da vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü olan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i, İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Mourinho ile Montella'nın bir süre sohbet ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
img

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
img

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte dev maçın ilk 11'leri
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.