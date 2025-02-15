Jose Mourinho, Başakşehir-Bodrum FK Maçını Stadyumdan İzledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir ile Bodrum FK arasındaki maçı stadyumdan takip etti. Maçta A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir- Bodrum FK maçını stadyumdan takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Bu müsabakanın önemli konukları da vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü olan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i, İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı stadyumdan izledi.
Mourinho ile Montella'nın bir süre sohbet ettiği görüldü. - İSTANBUL