Jose Morais: VAR, Orta Hakemden Daha Karar Verici Hale Geldi

Jose Morais: VAR, Orta Hakemden Daha Karar Verici Hale Geldi
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası VAR uygulamasına eleştirilerde bulundu ve Türkiye'de VAR'ın hakemler üzerinde daha fazla etkisi olduğunu vurguladı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "VAR, orta hakemden daha karar verici hale geldi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklamalarda bulundu. Morais,

"Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Trabzonspor kaliteli ve zor bir rakip. Karşılaşmaya yüksek enerjiyle başladık. Şanslar oluşturmaya çalıştık ve kazandığımız top sonrası skoru bulduk. Savunma tarafında rakibimizi kontrol etmeyi başardık. Bazı keskin anlarda ikinci golü bulabilecek fırsatlar oluşturduk. O fırsatlardan birini değerlendirebilseydik 2-0 olurdu. İkinci yarı oyun biraz daha farklılaştı. Trabzonspor oyunu merkezde tutmayı başardı, biraz daha topla oynayıp aksiyonlar oluşturmaya çalıştılar. İş böyle olunca savunmamız derin blokta kalmak zorunda kaldı. Daha sonra penaltı pozisyonu oldu, hakem burada yüzde 50-50 verebilirdi, ya vermeyebilirdi. Oyuncumuz Ali rakip şut attıktan sonra müdahalede bulunuyor. Hakem burada oyunu devam ettirebilirdi ama penaltıyı vermeyi tercih etti. VAR'ın devreye girmesiyle penaltı kararı çıktı. Samsun maçında olduğu gibi aleyhimize penaltı verildi. Türkiye'de VAR hakemleri orta hakemlerden daha karar verici bir düzeye geldiğini görüyorum. Golü yedikten sonra reaksiyon gösterdik. İkinci gol için arayışlarda bulunduk. Oyun biraz açıldı, iki takımın da gol fırsatları oluşturabileceği pozisyonlar doğurdu. Son dakika penaltı pozisyonu ile ilgili adalet konusunda her şey aynı olabilirdi diyorum iki tarafa da çünkü kriter olarak baktığımız zaman hem Trabzonspor'un penaltı hem de bizim kazanmamız gereken penaltı kriter olarak aynı. Hakemler bazen kendilerinin hakem olduklarını unutuyorlar, sanki burada VAR hakemmiş gibi davranıyor. Hakem bir pozisyonda kararsız kaldıysa VAR'ın tavsiyesine uyup, izleyip karar verebilir ama hakem pozisyonu izlediyse verdiği kararın arkasında durabilir. Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Biz oyuncularımızla savaşmaya devam edeceğiz. Hislerle oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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