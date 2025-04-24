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Jose Morais: "Samsunspor Maçına Hazırlanıyoruz"

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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Morais, ligin zorlu rekabetine dikkat çekerek, taraftar desteği ile iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. Ayrıca, İstanbul'da yaşanan depreme dair geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Jose Morais: "Samsunspor maçını kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Samsunspor maçını kazanabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Samsunspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarda özellikle hücum varyasyonları ve savunma organizasyonlarına yoğunlaşan Bodrum temsilcisi, sahasında 3 puanı alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

"Her hafta maç maç bakıyoruz"

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Lig devam ediyor, zorlu bir rekabet var. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri, bizim amacımız taraftarımızın desteğiyle bu maçtan en iyi skoru almak. Maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her hafta maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"Depremi yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

İstanbul'da dün yaşanan depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten Morais, "Tüm çocukların özelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Şehirleri, yalnızca doğası ve yapıları değil, çocukları da güzelleştiriyor. Ayrıca İstanbul'dan üzücü bir haber aldık, depremi yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması sevindirici. Bu dünyada her şey gelip geçici o yüzden sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız bir gün" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
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