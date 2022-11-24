Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında olay oldu. Flamengo ile yaşadığı Libertadores şampiyonluğunun yıl dönümüne ilişkin özel paylaşım yapan Portekizli hoca, Fenerbahçelileri korkuttu. Bu paylaşım, Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini düşündürürken, taraftarların bir kısmı ise deneyimli hocanın paylaşımını gayet normal karşıladı.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarları korkuttu.

JORGE JESUS'TAN FLAMENGO PAYLAŞIMI

Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde yaşadığı Libertadores şampiyonluğunun yıl dönümüne ilişkin özel paylaşım yapan Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarları arasında olay çıkardı.

TARAFTAR ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Bazı taraftarlar bu paylaşımı Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine yordu. Birçok sarı-lacivertli taraftar ise Portekizli hocanın paylaşımını son derece normal karşılarken, altında bir şey aranmaması gerektiğini belirtti.