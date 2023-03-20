Jorge Jesus'un günlerdir konuşulan cümlesine canlı yayında düzeltme geldi: Hakemlerle ilgili söylemedi

Jorge Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözlerine düzeltme geldi. Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler, Alanyaspor karşılaşması sonrası Portekizli hocanın gündeme oturan sözünü hakemleri hedef alarak değil, deprem bölgesindeki takımların ligden çekilmesi sebebiyle söylediğini belirtti.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözleri için bir düzeltme yapıldı.

JESUS'UN GÜNDEME OTURAN SÖZLERİ SORULDU

Alanya maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus yerine sarı-lacivertlilerde basın toplantısında Portekizli hocanın yardımcısı João de Deus katıldı. Bir muhabirin Jesus'un ülke gündemine oturan "Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözlerini sorması üzerine Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler, hocanın o sözü söylerken hakemleri hedef almadığını belirtti.

"O SÖZÜ HAKEMLERLE İLGİLİ SÖYLEMEDİ"

Muhabiri düzelten Yemeniciler yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus o sözü hakemlerle ilgili söylemedi. Deprem bölgesindeki takımların ligden çekilmesi ile ilgili söyledi o cümleyi." dedi.