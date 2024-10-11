Jorge Jesus'un, 'Bu çocuktan çok para kazanacaksınız' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından olan Jayden Oosterwolde'ye Premier Lig takımı West Ham United talip oldu.

JESUS HAKLI ÇIKTI

İngiliz ekibi West Ham United, yıldız futbolcu için ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor. Yönetim ve Jose Mourinho'nun, Oosterwolde'nin satışına kesinlikle karşı. West Ham'ın teklifinin astronomik seviyelere ulaşması durumunda ise işler değişebilir.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Twente maçı öncesi konuşan Oosterwolde "Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi" demişti.

Ali Koç ise daha önce yaptığı açıklamada, Oosterwolde için geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euroluk teklif aldıklarını ifade etmişti. Asbaşkan Acun Ilıcalı da birkaç ay önce katıldığı bir programda Jayden Oosterwolde için teklifler olduğunu belirtmişti.