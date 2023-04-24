Jorge Jesus'tan F.Bahçe taraftarına olay hareket! Arda Güler hocasını soyunma odasına götürdü
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3-3'lük beraberlik sonrası saha içinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Jorge Jesus, toplantı sonrası takımı yuhalayan tribünlere el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Arda Güler, tribüleri sakinleştirip Jesus'u soyunma odasına götürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.
JESUS'TAN HAREKET
Futbolcuları sahanın ortasına toplayan Jesus, bir toplantı yaptı. Jorge Jesus'un, takımlarını alkışlamalarını istediği taraftarlar tam tersine takımlarını ıslıkladı. Jorge Jesus, ıslıklamalar sonrası taraftarlara el kol hareketi yaptı ve tepki gösterdi.
ARDA SAKİNLEŞTİRDİ
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, tribünlere doğru yürüyen Jesus'u tuttu. Tribünleri sakinleştiren Arda, hocasını soyunma odasına doğru götürdü.